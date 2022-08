Si! L’Iva era aumentata quando Enrico Letta era presidente del Consiglio (Di domenica 21 agosto 2022) Il 16 agosto, ospite a Tg2 Post su Rai2, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dichiarato (min. 8:18) che l’attuale segretario del Partito democratico, Enrico Letta, «ha aumentato L’Iva» quando in passato è stato presidente del Consiglio. Abbiamo verificato e Renzi ha ragione. Per chi ha fretta Matteo Renzi (Italia Viva) ha dichiarato che «Enrico Letta è il premier che ha aumentato L’Iva». Nel 2013, quando Letta era presidente del Consiglio, l’aliquota ordinaria delL’Iva è salita dal 21 al 22 per cento. L’aumento era stato stabilito nel 2011 dal governo Berlusconi con le clausole di salvaguardia. Analisi L’Iva è una ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Il 16 agosto, ospite a Tg2 Post su Rai2, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dichiarato (min. 8:18) che l’attuale segretario del Partito democratico,, «ha aumentatoin passato è statodel. Abbiamo verificato e Renzi ha ragione. Per chi ha fretta Matteo Renzi (Italia Viva) ha dichiarato che «è il premier che ha aumentato». Nel 2013,eradel, l’aliquota ordinaria delè salita dal 21 al 22 per cento. L’aumento era stato stabilito nel 2011 dal governo Berlusconi con le clausole di salvaguardia. Analisiè una ...

RosaAgizza : RT @VittorioXlater: Breve storia triste. Crosetto posta ritaglio 'Germania riduce l'IVA sul gas al 7%' e si chiede 'e noi cosa aspettiamo?… - lucadome76 : @LegaSalvini Ah quindi i dipendenti si attaccano al cazzo? E quel è il motivo di favorire le p.IVA tra 65.000 e 100… - kaotik85 : @GuidoCrosetto si dovrebbe abbassare l'IVA, ma quando si svegliano!!!!!@!##@!!@# - bonanniandrea1 : @Densepistrophei @RealGossipland In realtà sono i tempi da bradibo dell'AdE per accorgersi che l'azienda non fa la… - bonanniandrea1 : @RealGossipland Mi daresti i riferimenti della legge? Dovrei fare due chiacchiere con il commercialista di mia mogl… -

Quando si può fare autocertificazione nel 2022. Tutti i casi previsti Vediamo allora quando si può fare l'autocertificazione nel 2022. ... Tutti i casi in cui si può fare autocertificazione Quando non si ... possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di ... "Lavoro nero una vergogna, politica troppo distratta" ...scriverò agli organismi ispettivi e di Governo affinché si facci trasparenza sui Puc e l'utilizzazione dei precettori di Rdc in Enti nei quali vi sono lavoratori Part Time, precari o a partita Iva, e ... Il Sole 24 ORE Vediamo allora quandopuò fare'autocertificazione nel 2022. ... Tutti i casi in cuipuò fare autocertificazione Quando non... possesso e numero del codice fiscale, della partitae di ......scriverò agli organismi ispettivi e di Governo affinchéfacci trasparenza sui Puc e'utilizzazione dei precettori di Rdc in Enti nei quali vi sono lavoratori Part Time, precari o a partita, e ... Iva, Imu, aiuti: l’autunno caldo delle scadenze fiscali