Italiano: «Poco tempo per prepararci, ma saremo pronti»

Le parole di Italiano in vista del derby toscano tra Fiorentina ed Empoli: «Sappiamo dove stiamo andando, chi affrontiamo»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista del derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Di seguito le sue parole.

«Siamo reduci da una bella vittoria in Europa, è stato un esordio che ci ha visto protagonisti con un primo tempo strepitoso, abbiamo ancora una partita, la gara di ritorno da andarci a giocare, però volevamo una vittoria e l'abbiamo ottenuta. Adesso abbiamo il derby con l'Empoli, partita molto sentita contro una squadra che in casa dà del filo da torcere a tutti. Abbiamo avuto poco tempo per preparare il derby ma ci faremo trovare pronti. Ricordo che l'anno scorso tornammo da Empoli con una sconfitta rimediata negli ultimi minuti, ...

