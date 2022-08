Napoli e il triplete sul mercato: le ambizioni ora sono da Scudetto (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di ieri il Napoli ha messo l’acceleratore sul mercato ufficializzando Simeone e prelevando Ndombele e Raspadori, ora sognare è lecito Nella giornata di ieri il Napoli ha messo l’acceleratore sul mercato ufficializzando Simeone e prelevando Ndombele e Raspadori, ora sognare è lecito. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, le ambizioni del Napoli dovrebbero alzare l’asticella e puntare dritto allo Scudetto. La società ha regalato le pedine che Spalletti chiedeva, soprattutto l’attaccante neroverde. Il classe 2000 è il giocatore adatto a giocare nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo e con la sua duttilità potrebbe giocare in ogni posizione avanzata. Ndombele e Simeone vanno a completare l’organico e possono essere due pedine di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella giornata di ieri ilha messo l’acceleratore sulufficializzando Simeone e prelevando Ndombele e Raspadori, ora sognare è lecito Nella giornata di ieri ilha messo l’acceleratore sulufficializzando Simeone e prelevando Ndombele e Raspadori, ora sognare è lecito. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, ledeldovrebbero alzare l’asticella e puntare dritto allo. La società ha regalato le pedine che Spalletti chiedeva, soprattutto l’attaccante neroverde. Il classe 2000 è il giocatore adatto a giocare nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo e con la sua duttilità potrebbe giocare in ogni posizione avanzata. Ndombele e Simeone vanno a completare l’organico e posessere due pedine di ...

