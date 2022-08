Tromba d'aria si abbatte sul mercato di Viareggio | video (Di giovedì 18 agosto 2022) La Versilia è una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 12 ore sul nord Italia. Questo video racconta il momento il cui la Tromba d'aria si abbatte sul mercato di Viareggio. Stesse scena a Massa Carrara dove ci sono state anche due vittime Leggi su panorama (Di giovedì 18 agosto 2022) La Versilia è una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 12 ore sul nord Italia. Questoracconta il momento il cui lad'sisuldi. Stesse scena a Massa Carrara dove ci sono state anche due vittime

fanpage : ULTIM'ORA Un centro commerciale distrutto. Tromba d’aria devasta Bondeno, in provincia di Ferrara. Il sindaco diff… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - sbonaccini : A Bondeno tromba d’aria poche ore fa: danni al patrimonio pubblico e privato. Già attivata protezione civile region… - Sandro_B92 : Finalmente un po' di pioggia e tromba d'aria ???? - ViperMMB : @Giulio_Firenze Stamattina tromba d’aria a Forte dei Marmi -