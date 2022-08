Sanremo 2023, ecco i primi nomi dei cantanti in gara: da Al Bano, Rocco Hunt e Tananai. Il ‘ruolo’ di Fedez (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mancano ancora diversi mesi, ma Amadeus, che anche quest’anno sarà al timone del Festival di Sanremo, ha iniziato a lavorare. E con largo anticipo, in diretta al TG1, ha rilasciato le prime anticipazioni: sul palco dell’Ariston, per la prima e ultima serata, con lui ci sarà l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, mentre Gianni Morandi sarà un po’ il suo ‘braccio destro’. Pochissime informazioni e indiscrezioni, che però non bastano ai telespettatori, a quelli che non riescono a tenere a freno la curiosità e vogliono conoscere i nomi dei big in gara. Chi gareggerà? Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2023 Stando alle prime anticipazioni riportate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, Amadeus vorrebbe riportare a Sanremo, sul palco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mancano ancora diversi mesi, ma Amadeus, che anche quest’anno sarà al timone del Festival di, ha iniziato a lavorare. E con largo anticipo, in diretta al TG1, ha rilasciato le prime anticipazioni: sul palco dell’Ariston, per la prima e ultima serata, con lui ci sarà l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, mentre Gianni Morandi sarà un po’ il suo ‘braccio destro’. Pochissime informazioni e indiscrezioni, che però non bastano ai telespettatori, a quelli che non riescono a tenere a freno la curiosità e vogliono conoscere idei big in. Chi gareggerà? Chi sono iinStando alle prime anticipazioni riportate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, Amadeus vorrebbe riportare a, sul palco ...

