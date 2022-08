Milan, al via la vendita degli abbonamenti per la Champions League (Di martedì 16 agosto 2022) Il Milan si prepara ad una nuova stagione di Champions League e in attesa del sorteggio dei gironi, che si effettueranno il 25 agosto, mette in vendita i primi abbonamenti per la competizione europea. Si tratta di mini pacchetti che comprendono le tre partite casalinghe del girone e sono riservati ai tifosi abbonati alla Serie A 2022/2023. Il prezzo di partenza è di 84 euro per il Terzo Anello Rosso Centrale. La vendita, che verrà effettuata sul sito del club rossonero, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, si suddividerà in due fasi: -Dal 17 agosto alle 12.00 al 23 agosto alle 23.59: vendita riservata agli abbonati Serie A della stagione 2022/23, gli abbonati potranno acquistare il mini pack confermando lo stesso posto ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Ilsi prepara ad una nuova stagione die in attesa del sorteggio dei gironi, che si effettueranno il 25 agosto, mette ini primiper la competizione europea. Si tratta di mini pacchetti che comprendono le tre partite casalinghe del girone e sono riservati ai tifosi abbonati alla Serie A 2022/2023. Il prezzo di partenza è di 84 euro per il Terzo Anello Rosso Centrale. La, che verrà effettuata sul sito del club rossonero, al Ticket Office di Casae sui circuiti Vivaticket, si suddividerà in due fasi: -Dal 17 agosto alle 12.00 al 23 agosto alle 23.59:riservata agli abbonati Serie A della stagione 2022/23, gli abbonati potranno acquistare il mini pack confermando lo stesso posto ...

EnricoTurcato : A 5 giorni dal via. Favorito è chi ha vinto l’ultimo Scudetto ?? Milan???? Principale rivale chi ha un Lukaku in p… - sportface2016 : #Milan, al via la vendita degli abbonamenti per il girone di #ChampionsLeague - Forzasuccesso : @elpatron0_ Sisi tanto gli interisti dicono che Juve e Milan rubano,i milanisti dicono che Inter e Juve rubano e così via - fradettofanpage : RT @theMilanZone_: Il #Girona ha presentato un'offerta per #Onana del Bordeaux che interessa anche a #Milan via @le10sport - theMilanZone_ : Il #Girona ha presentato un'offerta per #Onana del Bordeaux che interessa anche a #Milan via @le10sport -