Come è cambiato l’Afghanistan dopo il ritorno dei talebani (Di lunedì 15 agosto 2022) Un anno fa Kabul cadeva per l’ennesima volta nella sua storia. Come un ladro nella notte, il regime talebano avanzava nuovamente incontrando una resistenza prossima allo zero: la fuga di Ashraf Ghani, così Come quella rocambolesca delle forze occidentali, simbolo di una battaglia persa iniziata nel nome della war on terror. A riguardare le immagini InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 15 agosto 2022) Un anno fa Kabul cadeva per l’ennesima volta nella sua storia.un ladro nella notte, il regime talebano avanzava nuovamente incontrando una resistenza prossima allo zero: la fuga di Ashraf Ghani, cosìquella rocambolesca delle forze occidentali, simbolo di una battaglia persa iniziata nel nome della war on terror. A riguardare le immagini InsideOver.

AlbyBuy : Al di là che non avrei mai scelto #imaginefiordispino come nome, ma giusto per chi non lo sapesse #Stash all'anagra… - Polsex15 : @PBurattini La cosa ironica è che sfottete Salvini per il suo #Credo ma poi se si parla di politica in famiglia si… - daniel_lamannaa : fino ad 1 mese fa ero apatico, ora dimostro affetto più facilmente. Qualcuno mi ha cambiato e vorrei capire come ha fatto!! - idontleeknoow : cioè letteralmente come lui che alle elementari non avevo amici, poi ho iniziato le medie ed è cambiato tutto :’) - CosmoMadame : RT @cimdrep: @GiuseppeConteIT Non c'è giustizia in questo paese. I colpevoli, tecnici e vertici, sono a piede libero, hanno ricevuto tanti… -