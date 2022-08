Cincinnati | cinque italiani in tabellone | Berrettini all' 1 di stanotte contro Tiafoe

Gazzetta_it : Cincinnati, cinque italiani in tabellone. #Berrettini all'1 contro Tiafoe -

Eurosport IT

Sonogli italiani nel tabellone principale del Masters 1000 di, in Ohio, che parte nella serata italiana. Lorenzo Sonego ha battuto al turno decisivo delle qualificazioni (6 - 2 6 - 4) lo ...A poco più disettimane dalla triste conferenza stampa di Wimbledon in cui Rafael Nadal annunciava il ... lo spagnolo torna alla ribalta presentandosi al via del Masters 1000 dicon la ... ATP Cincinnati: Lorenzo Musetti batte Dusan Lajovic ed entra in main draw, Fabio Fognini KO contro Marcos Giron ma LL Jannik Sinner affronterà Thanasi Kokkinakis al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Rafa rientra a Cincinnati, dopo lo stop di Wimbledon, con la possibilità di tornare in vetta: ma dovrà vincere il Masters 1000 e Medvedev non raggiungere i quarti ...