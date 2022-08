Elezioni: Lupi, 'bene nostra lista moderati al 3,5' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “Il sondaggio realizzato da Emg di Fabrizio Masia per 'Libero' quota il centrodestra al 48% e la lista unica dei moderati già al 3,5%. I dati dell'istituto di ricerca confermano la bontà della scelta di unire le forze per rafforzare l'area centrista della coalizione, che non porta solo consenso, ma anche e soprattutto progetti, idee, affidabilità, esperienza e concretezza. Elementi indispensabili per vincere le Elezioni e governare bene”. Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “Il sondaggio realizzato da Emg di Fabrizio Masia per 'Libero' quota il centrodestra al 48% e launica deigià al 3,5%. I dati dell'istituto di ricerca confermano la bontà della scelta di unire le forze per rafforzare l'area centrista della coalizione, che non porta solo consenso, ma anche e soprattutto progetti, idee, affidabilità, esperienza e concretezza. Elementi indispensabili per vincere lee governare”. Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio

