Elezioni, il Partito democratico presenta la propria lista: la diretta (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Partito democratico presenta la propria lista in vista delle Elezioni del prossimo 25 di settembre. Con Enrico Letta, tra gli altri, Roberto Speranza, Andrea Orlando ed Elly Schlein. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Illain vista delledel prossimo 25 di settembre. Con Enrico Letta, tra gli altri, Roberto Speranza, Andrea Orlando ed Elly Schlein. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pietroraffa : Più che le intenzioni espresse, contano i fatti. Meloni tolga la fiamma dal simbolo del suo partito e poi ne riparliamo #elezioni - lorepregliasco : Il 45% degli elettori del M5S pensa che a vincere le prossime elezioni sarà un partito che in questo momento è al 1… - DavidPuente : Eccone un altro - Filipporampa4 : RT @VivoLibera: Virginia Raggi scoperchia l'imbroglio del servo dei PDocchi Giuseppe Conte: 'Non mi sono candidata perchè dopo le elezioni… - andra_andra2021 : RT @VivoLibera: Virginia Raggi scoperchia l'imbroglio del servo dei PDocchi Giuseppe Conte: 'Non mi sono candidata perchè dopo le elezioni… -