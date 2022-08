I morti e la loro sensibilità per la pittura del '900 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Io non ce la posso fare a vivere in un paese di morti. Io ci sto male quando un giornalista, uno che fra l’altro, per mestiere, dovrebbe scrutare il presente, mi si dichiara artisticamente fermo a Klimt. Com’è possibile che un italiano vivo nel 2022 sia inchiodato a un austriaco morto nel 1918? Un secolo abbondante di magnifici pittori dal De Chirico delle “Muse inquietanti” (1919) al De Grandi della “Salomè” (2021) incenerito dall’indifferenza, per non dire dall’ignoranza. Mi devo trattenere anche col tizio che mi si dichiara contrario alla pittura vivente siccome detesta i Tagli di Fontana. Mi devo trattenere e provare a spiegargli che Fontana non era un pittore e non è vivente, che è morto nel 1968 mentre i Tagli sono del ’58, anno in cui la maggior parte degli artisti in attività non era nemmeno nata, e trovo orrendo che eccellenti pittori nati nel ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Io non ce la posso fare a vivere in un paese di. Io ci sto male quando un giornalista, uno che fra l’altro, per mestiere, dovrebbe scrutare il presente, mi si dichiara artisticamente fermo a Klimt. Com’è possibile che un italiano vivo nel 2022 sia inchiodato a un austriaco morto nel 1918? Un secolo abbondante di magnifici pittori dal De Chirico delle “Muse inquietanti” (1919) al De Grandi della “Salomè” (2021) incenerito dall’indifferenza, per non dire dall’ignoranza. Mi devo trattenere anche col tizio che mi si dichiara contrario allavivente siccome detesta i Tagli di Fontana. Mi devo trattenere e provare a spiegargli che Fontana non era un pittore e non è vivente, che è morto nel 1968 mentre i Tagli sono del ’58, anno in cui la maggior parte degli artisti in attività non era nemmeno nata, e trovo orrendo che eccellenti pittori nati nel ...

