Cannavaro sulla Serie A | “Milan favorito Poi Inter | Juventus e Roma”

PianetaMilan : .@fabiocannavaro sulla @SerieA: '@acmilan favorito. Poi @Inter, @juventusfc e @OfficialASRoma' #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Cannavaro sulla Serie A: 'Milan favorito, poi dietro ci sono Inter, Juventus e Roma': (ANSA) - ROMA, 08 AGO - 'Le a… - milansette : Cannavaro sulla Serie A: 'Milan favorito, poi dietro ci sono Inter, Juventus e Roma' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 F. Cannavaro sulla Juve: “Le amichevoli non contano”: F. Cannavaro sull… - stefanoleonzio : @saw_1897 Eh sì ... Peccato che i tempi in cui Moggi perculava il mondo intero e all'ultimo giorno di mercato prend… -

L'ex calciatore del Napoli, Fabio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. 'La scuola coreana è in ... E' rapido, alto, punta moltofisicità. In certi versi ...... è arrivato il momento di un primo approccio al Napoli e alla prossima Serie A :, un ... Infatti, ha detto che lei è uno dei suoi idoli 'È rapido, alto, punta moltosua fisicità. In ...(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Le amichevoli d'estate contano poco, magari c'è stato un carico di lavoro eccessivo prima e non lo sappiamo. Queste partite vanno sempre prese con ...Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, in passato Pallone d'Oro, ha fatto la sua personalissima griglia Scudetto.