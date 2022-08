Mertens, la rivelazione: «C’era l’offerta della Juve ma ha rifiutato» (Di martedì 9 agosto 2022) Erden Timur, membreo dell’amministrazione del Galatasaray, ha rivelato l’offerta della Juve per Dries Mertens Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Galatasaray, ha confermato che la Juve aveva fatto un’offerta per Dries Mertens. Ecco le sue parole. LE DICHIARAZIONI – «La Juventus ha offerto a Mertens 5 milioni netti, l’ho visto con i miei stessi occhi. C’è però rivalità tra Napoli e Juventus e lui non voleva chiudere la carriera in bianconero. Oltre alla Juventus, ci sono state offerte di altri grandi club. Ci ha aspettato esattamente 6 giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Erden Timur, membreo dell’amministrazione del Galatasaray, ha rivelatoper DriesErden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Galatasaray, ha confermato che laaveva fatto un’offerta per Dries. Ecco le sue parole. LE DICHIARAZIONI – «Lantus ha offerto a5 milioni netti, l’ho visto con i miei stessi occhi. C’è però rivalità tra Napoli entus e lui non voleva chiudere la carriera in bianconero. Oltre allantus, ci sono state offerte di altri grandi club. Ci ha aspettato esattamente 6 giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

