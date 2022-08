LIVE Berrettini-Carreno Busta, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: esordio complesso per il romano, dalle 17.00 in campo (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH dalle 17.00) 16.33 Sul cemento canadese il romano è atteso a un difficile esordio contro l’ostico spagnolo. 16.30 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, valido per il primo turno del Masters1000 di Montreal. Come seguire Berrettini-Carreno Busta in tv/streaming – La presentazione di Berrettini-Carreno Busta Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH17.00) 16.33 Sul cemento canadese ilè atteso a un difficilecontro l’ostico spagnolo. 16.30 Buona sera e bentrovati alladel match tra Matteoe lo spagnolo Pablo, valido per il primo turno del Masters1000 di. Come seguirein tv/streaming – La presentazione diBuona sera e bentrovati alladel match tra Matteo ...

livetennisit : Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini (LIVE) - zazoomblog : LIVE Berrettini-Carreno Busta ATP Montreal in DIRETTA: esordio complicato per il romano contro l’ostico spagnolo -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPMontreal Fabio #Fognini batte il tedesco #Altmeier 6-3, 4-6, 6-2 e raggiunge nel tabell… - Deiana_Luca9 : #Berrettini sfiderà Pablo Carreno Busta al primo turno, mentre uno tra Holger Rune e un tennista qualificato event… - ef_giangreco : Dopo Berrettini vincitore a Stoccarda ed al Queen's, Musetti ad Amburgo, oggi Sinner a Umago. Orgogliosi di questo… -