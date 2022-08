Cresce l’attesa per Uomini e Donne, novità bomba: spoiler incredibile sui nuovi tronisti (Di domenica 7 agosto 2022) Uomini e Donne sta per tornare… ma con tante novità: spoiler sui tronisti della nuova edizione in via ufficiosa… Maria-De-Filippi (Witty tv)Il programma di Maria De Filippi sta per tornare anche quest’anno, tra qualche settimana infatti rinizieranno le registrazioni delle puntate. Ma quali sono le novità più piccanti? Tempo fa si era parlato di una nuova edizione del programma mariano, una versione vip che avrebbe svecchiato un po’ il format per accalappiare nuovo pubblico. In questi ultimi anni Maria De Filippi sta perdendo credibilità per il fatto che la maggior parte delle coppie che esce dal programma UeD sembra farlo semplicemente per conquistare followers. Dopo qualche settimana di foto insieme sui social si lasciano con il lungo messaggio di scuse nei confronti del pubblico. La ... Leggi su direttanews (Di domenica 7 agosto 2022)sta per tornare… ma con tantesuidella nuova edizione in via ufficiosa… Maria-De-Filippi (Witty tv)Il programma di Maria De Filippi sta per tornare anche quest’anno, tra qualche settimana infatti rinizieranno le registrazioni delle puntate. Ma quali sono lepiù piccanti? Tempo fa si era parlato di una nuova edizione del programma mariano, una versione vip che avrebbe svecchiato un po’ il format per accalappiare nuovo pubblico. In questi ultimi anni Maria De Filippi sta perdendo credibilità per il fatto che la maggior parte delle coppie che esce dal programma UeD sembra farlo semplicemente per conquistare followers. Dopo qualche settimana di foto insieme sui social si lasciano con il lungo messaggio di scuse nei confronti del pubblico. La ...

