Percepisce il reddito 5s e fa il ladro: beccato lo straniero (Di giovedì 4 agosto 2022) Un ventenne di origini straniere (che percepiva il reddito di cittadinanza) è stato arrestato dalla polizia di Firenze con l'accusa di aver effettuato una rapina e otto scippi ai danni di anziani

