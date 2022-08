Niente diversificazione e poche idee Così Meta ha cominciato a perdere miliardi

(Di giovedì 4 agosto 2022) La fine di un’epoca? Forse no, ma di sicuro è la fine di una striscia positiva durata oltre un decennio. Per la prima volta nella sua storia,– l’azienda di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp – ha registrato una diminuzione del fatturato anno su anno: -1% nel secondo trimestre del 2022 (28,8di dollari), con un gli utili ridotti del 36% (6,7). Si tratta di un colpo durissimo per il colosso tech con sede a Menlo Park. Le previsioni non erano rosee, ma i risultati finanziari sono stati comunque sotto le aspettative e il futuro (almeno nell’immediato) appare incerto, con la crescita nel terzo trimestre che potrebbe subire un’ulteriore flessione. Nota a margine: la divisione Reality Labs, responsabile delverso solennemente profetizzato da Zuckerberg, ha perso circa 2,8 ...

