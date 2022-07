Il 'disperso' sulla via di Santiago. 'Sono tornato a casa per nostalgia' (Di giovedì 28 luglio 2022) Adriano Pacifici, il 32enne cuoco di Bastiglia, abbraccia la madre dopo il ritorno a casa Bastiglia (Modena) - Adriano sorride nel cortile di casa. La pelle abbronzata, la canottiera, i capelli ricci ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Adriano Pacifici, il 32enne cuoco di Bastiglia, abbraccia la madre dopo il ritorno aBastiglia (Modena) - Adriano sorride nel cortile di. La pelle abbronzata, la canottiera, i capelli ricci ...

timetit : La pratica giapponese dell'Ubasute (senicidio), probabilmente rarissima in periodi di carestia poi diventata raccon… - Riveriu1 : @pierofassino Si, alla raccolta dei pomodori sulla terra, dato che Lei è disperso momentaneamente sulla Luna. - riggio_carla : @AuroraLittleSun Io voto Fratelli d’Italia. Sulla guerra la penso diversamente ma per il resto mi ritrovo nelle ide… - Perla19733917 : @FranzVecchio No macché, un paesino disperso,sulla costa…vedi che non c’è nessuno! ?????????? - 171822elFranca : RT @lilasart: @robersperanza @articoloUnoMDP Caro Roberto tu meriti il nostro affetto! Articolo Uno si basa sulla forza e l'impegno di tant… -