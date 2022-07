Sandra e Raimondo | la verità nascosta dietro la coppia più amata | “quando si spegnevano i riflettori…

Troves_1 : RT @Ivan_milanista: @Troves_1 @NandoPiscopo1 Siete diventati Sandra e Raimondo del Milan Twitter..vi voglio bene ???????? - Mauri33910752 : @ComunistaRosso Sarebbe poi così incredibile? Non hanno già detto di essere i Sandra e Raimondo della politica italiana? - Ivan_milanista : @Troves_1 @NandoPiscopo1 Siete diventati Sandra e Raimondo del Milan Twitter..vi voglio bene ???????? - IFrangioni : RT @stato_libero4: #Zengavo in pochi secondi Sandra e Raimondo Zengavo' Io li amo! Qndo se ne escono con qste perle #RosalidaCannavo #Andre… - martabrbss : RT @paneetristezza: “voglio farmi Belen e mollarmi per te” di massimo pericolo è il “vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo” di ca… -

Prima il Levante

Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie alla. Conferme sulla vicina separazione sono arrivate da entrambe le parti. La storia d'amore tra Ilary e Totti è al ...Sono entrati nell'immaginario collettivo come, come Romina e Al Bano ed esattamente come per loro in queste ore è stato un florilegio di messaggi di un unico segno: dispiacere. ... Sandra e Raimondo, Diana e Tyson neo genitori all'Acquario di Genova Il cuoco bergamasco è stato allievo di Gualtiero Marchesi: «Ho cucinato per Berlusconi e molti altri, agli ospiti delle Rsa cerco di offrire gusto» ...Blasi-Totti fu solo un matrimonio No, molto di più. "Messaggero" (12/7): «Totti&Ilary, la favola è finita». "Stampa" (12/7): «Il sogno infranto del Paese che vuole credere alle favole». "Libero": «Cr ...