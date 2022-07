Pubblicità

qn_giorno : Marco Confortola rinuncia al tredicesimo '8.000': 'La sicurezza prima di tutto' - Luxgraph : Marco Confortola rinuncia alla conquista del 13esimo «8.000» e scrive a Fontana: la sicurezza prima di tutto… -

, alpinista di fama mondiale, ha scritto una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per annunciare la rinuncia alla salita verso quella che sarebbe stata la ...Lo scrive, grande alpinista di fama internazionale, guida di montagna e formatore, in una lettera inviata al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che il governatore ...Una decisione presa a causa delle temperature troppo elevate e comunicata, in una lettera, al governatore della Lombardia, Attilio Fontana ...II grande alpinista di fama internazionale spiega la scelta in una lettera inviata al Presidente della Regione Attilio Fontana: "Mio nonno, morto a più di novant'anni, mi ha sempre insegnato che un bu ...