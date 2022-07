Carlotta Dell’Isola contro gli hater | “Grassa e piena di brufoli? Ho una malattia che sto curando…”

Leggi su blog.libero

(Di domenica 17 luglio 2022) “Prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo… e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico…”, cosìrisponde agliche più volte sui social l’hanno criticata definendola “, cesso, bulimica,di herpes…”, come lei stessa spiega in un lungo post in cui si sfoga e svela le sue patologie e come si stia curando da mesi con ottimi risultati. “Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: Carly come hai fatto a dimagrire? ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere…”. Adesso però l’ex concorrente di “Temptation Island” insieme a Nello Sorrentino e del ...