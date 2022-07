Milan | Adani | “De Ketelaere sarebbe l’acquisto a cinque stelle del mercato”

Pubblicità

RadioRossonera : L'opinionista prova ad immaginarsi il ruolo di Yacine #Adli nel #Milan di Stefano Pioli ????? - salamalekumismo : Qualcuno ha il pezzo della gazza di lele adani sul Milan? Così mi faccio il sangue amaro di mattinata - SempreMilanit : ??? Il parere di #Adani su #Adli #SempreMilan #Milan - PianetaMilan : #Milan, #Adani: “#DeKetelaere sarebbe l’acquisto a cinque stelle del #calciomercato” #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Adani su De Ketelaere: «Sarebbe un acquisto a 5 stelle» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

... ha vinto uno Scudetto cole ha giocato anche con l'Inter, squadra che tifava da bambino. Il ... a cui partecipa con l'altro ex biancorosso Nicola Ventola e con gli amici Bobo Vieri e Lele. ...Milano poi, primae quindi Inter. Senza mai appartenere a nessuno, se non a se stesso. Oltre ... Con gli amici Bobo Vieri , Nicola Ventola e Lele, ha dato vita alla Bobo TV che viene ...Lele Adani, telecronista e opinionista sportivo, è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzzetta dello Sport per parlare un po' delle possibili ...Lele Adani si è soffermato sulle qualità tecniche di Charles De Ketelaere, obiettivo del Milan per questa sessione estiva di mercato ...