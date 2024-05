Il dibattito tra i candidati Alea - archivi allagat - Unione | prime scintille davanti alla Cna tra Zattini e Rinaldini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unacceso tra i tresindaco di Forlì: Vito Botticella per il Partito Comunista Italiano, Grazianoper il centrosinistra, Gian Lucaper il centrodestra. Ieri sera, presso la Camera di Commercio, Cna Forlì ha chiamato a confronto isui temi cari all’associazione di categoria. Il saluto portato dal presidente provinciale, Lorenzo Zanotti, ha ricordato quanto sia importante il momento delle elezioni per la città: "Perché siamo orgogliosi e innamorati del nostro territorio". Cinque i temi trattati e sottoposti da tempo ai, tre i minuti a disposizione per ognuno per dare una risposta. La sala Zambelli era gremita, si è dovuta aprire una sala attigua per poter accogliere gli oltre 300 cittadini. Si è partiti dalle politiche ...