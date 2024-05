Hasan Hamis | chi è il cittadino marocchino che ha accoltellato un poliziotto alla stazione Lambrate di Milano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si chiama, è un, ha 37 anni ed è accusato di averil viceispettore Christian De Martino ieri, 9 maggio,di. Ora deve fronteggiare l’accusa di tentato omicidio: ha colpito con tre coltellate dopo aver lanciato pietre tra i binari. Aveva un procedimento di espulsione a suo carico emesso dal questore di Avellino. Mai eseguito.è irregolare in Italia dal 2002. Lunga la lista di precedenti condanne: alcune proprio per porto di coltello. L’ultimadi Bologna domenica scorsa. Ma è pregiudicato anche per furti e droga. L’arma aveva 16 centimetri di manico e venti di lama. Intanto Di Martino lotta ...

