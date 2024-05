Rivoluzionando la riabilitazione | telemedicina - teleriabilitazione e palestra 4 0

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024) HkStyle ha recentemente completato un progetto di rilievo presso il centro medico ForMe, progettando e installando un’infrastruttura di rete all’avanguardia. Questa soluzione su misura è stata concepita per supportare gli avanzamenti tecnologici nell’installazione di apparecchi medicali innovativi, garantendo una connettività affidabile e performante. HkStyle ha analizzato con cura gli apparati di rete scegliendo switch Ubiquiti, rinomati per la loro affidabilità e prestazioni, per costituire il cuore della rete del centro medico. Inoltre, per garantire una gestione ottimale delle risorse e una maggiore sicurezza dei dati sensibili dei pazienti, la rete informatica è stata segmentata, dividendo le varie zone operative del centro medico, tramite un Firewall di ultima generazione by Nethesis. Questa segmentazione consente un controllo granulare sull’accesso alle risorse di rete, ...