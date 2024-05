CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Che errore del ligure, che spedisce sul nastro la volèe alta di dritto in contropiede dopo un buon rovescio incrociato. 15-0 Non riesce il disperato recupero con il dritto in arretramento all’azzurro ...

40-30 Scappa via la risposta di dritto di Fognini. 30-30 Peccato. A metà rete il passante lungolinea di rovescio dell'azzurro. 15-30 Arriva il doppio fallo del britannico . 15-15 Dritto inside out di Evans ...

Internazionali, super Fognini: vince in tre set contro Daniel Evans - Con una grande gara, Fabio fognini vince in tre set il match di apertura agli Internazionali d'Italia contro il britannico Daniel Evans, numero 67 del mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 Al secondo ...

Atp Roma - Grande vittoria di Fabio Fognini, avanza Luca Nardi, fuori Lorenzo Sonego - Tre italiani in campo nelle ultime partite della serata all'Atp Masters 1000 di Roma: due successi e una sconfitta è il bilancio. Fabio fognini e Luca Nardi si qualificano per il secondo turno, ...

Internazionali Roma, partite di oggi: c'è Djokovic, Musetti guida la carica degli italiani. Paolini in serata - Internazionali d'Italia, le partite di venerdì 10 maggio: attesa per il debutto di Djokovic, nove gli italiani in campo. Apre Musetti, chiude Paolini.