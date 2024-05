Catania - entusiasmo playoff | 2000 persone all’allenamento a porte aperte|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-09 20:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Ilsi prepara aidi Serie C. Grandenell’allenamento di oggi al Massimino e poi faccia a faccia tra tifosi e calciatori, con un messaggio chiaro: “Combattete per noi. Noi ci crediamo, siamo pronti a lottare e DOVETE farlo anche voi. Senza polemica, ma chi pensa che la promozione sia un traguardo irraggiungibile è bene che rinunci a scendere in campo”. IL COMUNICATO – “Football Club ringrazia tutti i tifosi rossazzurri presenti oggi, al “Massimino”, in occasione dell’allenamento della prima squadra. Il Presidente, i dirigenti, i calciatori, i tecnici, i dipendenti e i collaboratori della società ringraziano i duemila sostenitori sugli spalti per l’iniezione d’e per ...