Stipendi - in Italia salario reale più basso rispetto a 30 anni f - maglia nera in Ue | non basta per ca -a, cibo e trasporti

Il poliziotto accoltellato a Milano aveva cercato di proteggere l'aggressore dal treno. L'aggressore doveva essere espulso - Il poliziotto accoltellato a Milano aveva cercato di proteggere l'aggressore dal treno. L'aggressore doveva essere espulso - Il 37enne Hassan Hamis, che poi ha accoltellato il viceispettore Christian Di Martino, stava scappando lungo i binari e gli agenti l'hanno fermato temendo che fosse travolto. Nella colluttazione ha es ...

L’isola d'Elba senza cardiologo: «Rischio enorme per noi e per i turisti» - L’isola d'Elba senza cardiologo: «Rischio enorme per noi e per i turisti» - La protesta sull’isola: «Qui siamo 32 mila abitanti, e la scorsa estate con i vacanzieri siamo arrivati a 320mila e ci sono soltanto medici a gettone» ...

Triumpho di Matteo Arnaldi agli Internazionali BNL d'Italia - Triumpho di Matteo Arnaldi agli Internazionali BNL d'italia - Matteo Arnaldi, il tennista italiano, ha recentemente conquistato una vittoria significativa agli Internazionali BNL d'italia. Nonostante non si sentisse al meglio, Arnaldi ha dimostrato una notevole ...