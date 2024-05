Matteo Falcinelli incaprettato dalla polizia - spunta un nuovo video | Non rigirate le cose

Tajani in Senato: "Ci siamo mossi subito con equilibrio e fermezza" - Tajani in Senato: "Ci siamo mossi subito con equilibrio e fermezza" - Il ministro Antonio Tajani (foto) riferisce in Senato sul caso di matteo falcinelli, rispondendo a tre question time, ma in aula sono scintille dopo le parole del capo della Farnesina e dai banchi del ...

Incaprettato in America . Spunta un nuovo video: "Vi pago la cauzione". Gli agenti: è corruzione - Incaprettato in America . Spunta un nuovo video: "Vi pago la cauzione". Gli agenti: è corruzione - Spuntano nuovi video dell’arresto di matteo falcinelli, lo studente di 25 anni fermato e sottoposto alla manovra dell’hogtied restraict – mani legate ai piedi con le cinghie – dalla polizia di Miami n ...

Matteo Falcinelli, le immagini shock poco prima dell'arresto, la discussione con la Polizia, il Video - matteo falcinelli, le immagini shock poco prima dell'arresto, la discussione con la Polizia, il Video - Il Caso di matteo falcinelli. Un nuovo video, pubblicato in esclusiva dal Quotidiano Nazionale, mostra le fasi che precedono l’arresto, con matteo falcinelli in piedi fuori dal locale che discute con ...