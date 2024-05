Mediobanca - 946 milioni di utile +20% nei nove mesi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nei primidell'esercizioha registrato ricavi di gruppo in crescita del 9% a 2,6 miliardi e unnetto di 946). Agli azionisti la banca entro giugno distribuirà un acconto sul dividendo di 0,51 euro per azione. "Con circa 950dinetto nei 9ed un Rote oltre il 13% il gruppo si posiziona ai migliori livelli settoriali, con i principali business ben posizionati nel contesto macroeconomico e votati al raggiungimento delle nuove iniziative strategiche del piano One Brand-One Culture". Così Alberto Nagel, amministratore delegato di, ha commentato i risultati.

Fincantieri, AuCap da 400 milioni di euro per finanziare M&A e warrant per 100 milioni - Fincantieri, AuCap da 400 milioni di euro per finanziare M&A e warrant per 100 milioni - Fincantieri Leonardo BNP Paribas Intesa Sanpaolo Jefferies JP Morgan mediobanca (Teleborsa) - Il CdA di, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha deliber ...