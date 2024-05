Torta cuore con fragole e cioccolato | per festeggiare la mamma

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 maggio 2024) È lei la colonna portante della famiglia, è il rifugio sicuro, è l’abbraccio che rinfranca, è la carezza che conforta, è il rimbrotto che educa, è il focolare della casa, il bacio della buona notte. Siamo tutte figlie, alcune di noi sono madri, altre sono nonne, tutte ci sentiamo in qualche modo coinvolte in questo giorno di festa. Prepariamo per lei o per noi stesse questo dolce goloso e invitante; completamente ricoperto difondente e guarnito difresche. Facile e veloce, è di grande effetto e di una bontà incredibile! Faremo felici tutti, grandi e piccini, ma soprattutto lei e noi. La donna che più ama al mondo merita un dono speciale fatto con amore. Cuciniamolo insieme e chiamiamo in nostro secondo anche i piccoli di casa, si divertiranno tantissimo e parteciperanno con entusiasmo. Possibilmente procuriamoci una tortiera a ...