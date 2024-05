Eurovision - l' israeliana fischiata ma vola in finale Lo svedese con la kefiah sul palco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Israele si è qualificato questo per ladell'Song Contest, nella cittàdi Malmoe, tra le polemiche sulla sua partecipazione all'evento musicale europeo. La cantanteEden Golan ha eseguito la canzone «Hurricane» davanti a 9.000 persone alla Malmoe Arena, un'esibizione interrotta da qualche fischio. Poche ore prima, quasi 12.000 persone avevano manifestato in città contro la partecipazione dello Stato ebraico al concorso e per esprimere la loro indignazione per la guerra nella Striscia di Gaza. Secondo le stime della polizia, più di 10.000 persone, tra cui l'attivista climatica Greta Thunberg, si sono radunate nella piazza principale di Malmoe prima di marciare lungo la via pedonale dello shopping del centro sud della città con cartelli e slogan come "Liberate la Palestina", ...