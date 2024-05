ATP Roma - l’esordio di Lorenzo Musetti al Foro Italico Darderi per la rivincita contro Navone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Giornata di secondo turno ae si spera che la pioggia non arrivi nuovamente a rompere le uova nel paniere. Caldo e freddo in questi giorni ala rappresentare qualcosa di contrastante, come il periodo vissuto da. Siamo sempre lì con il carrarino: trovare un equilibrio sopra la follia. L’estro e la manualità del toscano non sono in discussione, ma vanno incanalati nella concretezza. Sulla terra rossa della Capitaleha fatto spesso grandi cose e oggi, opposto al francese Terence Atmane, si dovrà essere pragmatici. Nella settimana di Cagliari si è visto un buon, da fondo, ma nella gestione dei turni al servizio c’è da crescere di intensità. Servirà aggressività perché arretrare e limitarsi solo a fare muro da dietro non ...