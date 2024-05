Si brinda all’Europa Gli aperitivi in centro conquistano tutti Spagna e Irlanda al top

(Di venerdì 10 maggio 2024) Al via la festa dell’Europa 2024: glihanno colorato e animato la città, in un pomeriggio in cui la temperatura è stata ideale. Tra le bandierine colorate e i piatti preparati per l’occasione è stata tanta la gente infino a tarda sera. Sono 73 gli esercizi cittadini tra bar, ristoranti e negozi che hanno preparato cibi e bevande tipiche dei paesi scelti, con la, la Germania e l’maggiormente gettonati. Il bar Centrale ha scelto l’aperitivo tedesco: "Fra hot dog e hamburger, ci saranno a tavola stinco con purè, crauti e würstel e un dolce tipico, la foresta nera. Ovviamente ci saranno poi le birre bionde, bianche e a doppio malto", dice Julia Bizzarri. "Dell’proporremo uno spezzatino di manzo alla birra Guinness accompagnato da uno stufato di pane, cipolle e ...

Napoli, Far West in centro due agguati: quattro feriti - Napoli, Far West in centro due agguati: quattro feriti - Siamo in corso Secondigliano, altra zona di struscio serale, di macchine parcheggiate in doppia fila, di ragazzi e ragazze all’esterno di bar per il rito dell’aperitivo. In azione due pistoleri che ...