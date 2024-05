Terre dell’uva | Comuni pugliesi in rete Adelfia - Casamassim - Castellane -a, Mola di B -ri, Noicat -aro, Polignano a -Mare, Rutigliano al momento

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 10 maggio 2024) Di seguito uncato diffuso dal Comune ditaro: “Un anno fa ivocati alla produzione di uva da tavola hanno sottoscritto un protocollo di intesa per manifestare l’impegno a costituire unache potesse divenire nuovo interlocutore istituzionale. Oggi presentiamo un progetto ancora più ambizioso:, una convenzione tra setteche mette inl’agricoltura, l’economia e l’offerta culturale per identificare un nuovo modello di promozione territoriale basata sul nostro prodotto di eccellenza”, così il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato nella conferenza stampa di presentazione delladi”, in occasione della 41esima ...