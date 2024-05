Cispadana - l’opera da 2 miliardi | L’obiettivo è finirla per il 2030

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Obiettivo: aprire i cantieri nella seconda metà del 2025 e completare l’infrastruttura entro il. È una nuova spinta all’Autostradaquella che arriva dalla Conferenza dei servizi che si è tenuta ieri in Regione. "Un tassello importante – scandisce l’assessore emiliano-romagnolo alle Infrastrutture, Andrea Corsini –. Dopo ben 12 anni dall’ultima volta, siamo riusciti a riunire tutti i sindaci coinvolti e i tecnici di Arc (la società che vinse la gara per la concessione, ndr) riavviando così l’iter per l’ok all’Accordo di programma". C’erano tutti i 16 Comuni interessati (tre dei quali toccati dalle sole opere di adduzione) e le quattro province coinvolte dal progetto (Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara): "A parte il municipio di Novi, nel Modenese, che si è sempre detto contrario all’Autostrada, tutti gli altri hanno dato parere ...