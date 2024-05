(Di venerdì 10 maggio 2024) L'chiede ade adi mostrare "" per raggiungere "il più rapidamente possibile" unanei combattimenti nella Striscia diassociata al rilascio degli ostaggi israeliani, secondo una dichiarazione del suo ministero degli Esteri del Cairo. Durante un'intervista telefonica con il segretario di Stato americano Antony Blinken, il ministro egiziano Sameh Choukri ha sottolineato "l'importanza di esortare le parti a dimostraree a compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere un accordo die porre così fine alla tragedia umanitaria" nell'enclave palestinese, ha detto Choukri al suo omologo Usa.

Le notizie di oggi sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas: almeno 15mila i bambini palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023. Gli USA intanto avvertono: non invieranno più bombe a Tel Aviv se verrà lanciato l'attacco a Rafah .Continua a leggere

"La palla è interamente nelle mani " di Israele in vista di un accordo di tregua nella Striscia di Gaza , ha detto oggi il movimento islamico palestinese Hamas dopo la partenza della sua delegazione dall'Egitto dove si stanno svolgendo i colloqui. "La ...

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 10 maggio - Diretta live della guerra tra Israele e hamas oggi, venerdì 10 maggio - Guerra Israele-hamas a gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, venerdì 10 maggio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...

Guerra dei volantini di Russia e Israele: cos'è la “disseminazione” e come funziona - Guerra dei volantini di Russia e Israele: cos'è la “disseminazione” e come funziona - Il drone russo Granat sgancia un carico di volantini rivolti ai coscritti di Kiev: “arrendetevi, sarete trattati bene”. si tratta di psyops: azioni per influenzare le percezioni del nemico e spingerlo ...

Gaza, Egitto: Hamas e Israele mostrino flessibilità sulla tregua - gaza, Egitto: hamas e Israele mostrino flessibilità sulla tregua - L'Egitto chiede ad hamas e a Israele di mostrare "flessibilità" per raggiungere "il più rapidamente possibile" una tregua nei combattimenti nella Striscia di gaza associata al rilascio degli ostaggi ...