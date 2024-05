Le pagelle della seconda semifinale di Eurovision 2024

Il "fucsia rock" dei Megara non ce la fa: San Marino fuori dalla finale - Gli spagnoli Megara, rappresentanti della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest, non ce l'hanno fatta: la band, tra i concorrenti della seconda semifinale a Malmo, in Svezia, con il brano '11.11', non ha ottenuto il 'pass' per la finale di sabato. Il gruppo di metal alternativo è nato a Madrid nel 2015 ed è composto da Kenzy (cantante)...

Eurovision 2024, seconda semifinale: i 10 paesi promossi in finale - Nella seconda semifinale il televoto ha promosso Lettonia, Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia, Armenia.