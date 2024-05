Ad accoltellare il poliziotto un marocchino irregolare da 22 anni E Sala scarica sul governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un agente di polizia è stato accoltellato in modo grave a Milano. E il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe, dà la colpa alMeloni. Per usare un eufemismo, a «caldo» buttarla in politica appare un modo poco rispettoso verso lo stesso vice ispettore della polizia, Christian Di Martino, 35, colpito con 3 coltellate al polmone, alla milza ed in pancia. A questo punto, appare opportuno, ricordare che Milano è maglia nera della criminalità in Italia, come certifica l'ultimo rapporto del Viminale, con quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3,5% nel primo semestre 2023. Tornando alla cronaca, ilè stato accoltellato intorno alla mezzanotte – tra mercoledì e ieri - nei pressi della stazione di Lambrate. Una pattuglia di agenti era intervenuta ...