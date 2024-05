È vero che le donne vivono più a lungo degli uomini ma con una salute mentale precaria I dati di un nuovo studio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un'indagine torna ad analizzare la qualità della vita in età avanzata valutando l'incidenza delle 20 patologie più gravi per sesso e genere. Evidenziando un maggior rischio di depressione nella popolazione femminile

All'Arena va in scena il concerto benefico per dare supporto ai Centri Antiviolenza e per portare avanti un progetto sulle scuole: insieme alla cantante di "Mariposa", tra gli altri, Elodie, Annalisa, Emma, Tananai, Sangiorgi, Brunori e Achille ...

sempre più vicini alla sfida elettorale delle Europee dell’8 e 9 giugno: da qualche giorno sono state confermate le liste con tutti i candidati e oltre ai nomi cosiddetti “civetta”, ovvero quelli messi come capolista per attirare il voto, ma che di ...

La lista di Lanzi fa il pieno di sorrisi. C’è anche il carnevalesco Rabachèn. E qui le donne sono in maggioranza - La lista di Lanzi fa il pieno di sorrisi. C’è anche il carnevalesco Rabachèn. E qui le donne sono in maggioranza - C’è anche chi si è distinto per vere e proprie lotte civiche come Anna Presutti ... E’ stata consigliere del quartiere di Muraglia, invece Manuela Cassiani, anche lei tra le 18 donne in lista. Proprio ...

Violenza sulle donne: perché il divieto di avvicinamento non sembra funzionare - Violenza sulle donne: perché il divieto di avvicinamento non sembra funzionare - E non è il primo caso. «L’applicazione delle misure cautelari presuppongono una attenta valutazione del rischio», spiega Elena Biaggioni, avvocata e vicepresidente D.i.Re – donne in Rete contro la ...