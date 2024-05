Bradisismo - Luongo | perché l’area dei terremoti è sempre più ampia

Proseguono gli incontri con i cittadini che vivono nella zona rossa dei Campi Flegrei per informarli sul rischio sismico e vulcanologico dell'area e sulla relativa prevenzione: dopo Pozzuoli, oggi è la volta degli abitanti di Bacoli.Continua a ...

Per comodità conviene cominciare dalla fine, se fine si può definire. Una parte di Pozzuoli ritiene (ma forse, per come lo esprime, sarebbe meglio usare ?è convinta?)...