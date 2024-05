Truffatori e ricettatori - cinque alla sbarra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) A processo per le truffe realizzate tra il 2017 e il 2018 da una banda di cui faceva parte una ventina di soggetti tra organizzatori e. Le accuse, al termine delle indagini della Mobile di Como, hanno raggiunto Filippo Buccheri, 72enne di Merone; il figlio Fabio, 40 anni, residente a Milano; Antonio Parisi, 50enne di Cormano; Sandra Trini, 56 anni, di Milano; Mauro Alessandro Gadoni, 36 anni, residente in Svizzera. Sotto la direzione dei due Buccheri e man mano coinvolgendo gli altri indagati, avrebbero gestito a vario titolo società in cui avevano diversi ruoli, con uffici a Figino Serenza e Milano dove portavano avanti trattative di acquisto di veicoli con aziende del Nord Italia. Venivano poi chiesti posticipi dei termini di pagamento e inviate via mail copie di false fidejussioni. Sarebbero così stati acquisiti 12 veicoli per ...