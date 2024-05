Da vent’anni aiutiamo i bimbi a curarsi in Italia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si celebrano idi volontariato di Cosmohelp, associazione dedita alla cura indi bambini del mondo, che, per questa occasione, organizza un convegno per la mattinata di domani. "Dal 2004 ad adesso la nostra mission è far curaremolto malati – dice il presidente di Cosmohelp, Franco Laghi –, principalmente con gravi cardiopatie, malformazioni o bisognosi di interventi chirurgici". Fino ad oggi hanno curato una media di trenta casi all’anno, con un picco di quaranta bambini nel 2016, numeri scesi dopo il covid. "Tutto iniziò dalla Bosnia – dice la segretaria Alice Ravo –: alcune persone partirono e incontrarono i campi profughi dopo la guerra e decisero di fare qualcosa per i bambini; poi tutto si è allargato e ha coinvolto principalmente Albania, Kosovo e Africa". Da tanti anni una trentina di volontari si ...

Gli italiani si lamentano sui social, ma in vent'anni non sono mai stati così soddisfatti della propria vita - Altra conferma, la soddisfazione è cresciuta di più in quelle aree del Paese originariamente in condizioni più precarie, come Calabria e Campania (+7,1 e +7,6 per cento in quattro anni), o in declino,...

Dare valore al territorio - ... allevati e trasformati in Italia con costante e profonda ... nella nostra azienda, da oltre cento anni, si tramanda da una ...di formazione " ci racconta Marella Levoni " esistono da più di vent'anni, ...