La nascita di Montichiari Le radici nell’atto firmato dai conti Longhi | Storici - fatevi avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pezzi di storia con secoli di vita sulle spalle, tanto che, in alcuni casi, non possono neanche essere toccate, pena la perdita di materiale di inestimabile valore. Sono le 48 unità archivistiche risalenti agli anni tra il 1100 e il 1800, già appartenenti all’archivio storico del Comune die provenienti dall’Archivio di Stato di Brescia. Tra questi, c’è l’atto del 23 aprile 1167 con cui icedettero diritti feudali agli homines di Montechiaro: un documento prezioso per la comunità locale, perché comunemente quel momento è considerato la ““ del Comune, attestata ora dal documento. Tra le varie unità archivistiche, ci sono 19 pergamene che risalgono al periodo compreso tra il 1400 e il 1700, documenti importanti che possono offrire ulteriori spunti di conoscenza e alimentare nuovamente ...