Golf - Hossler e MacIntyre al comando dopo il primo giro del Myrtle Beach Classic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un bel pacchetto di mischia. Le prime diciotto buche della storia delregalano grande spettacolo e una classifica ancora da sgranare. Prendono la testa dell’evento del PGA Tour per coloro che non possono partecipare al Signature Event di turno l’americano Beaue lo scozzese Robert. Entrambi piazzano und’apertura in 64 colpi (-7) e guardano tutti dall’alto, ma sono ben 23 iisti racchiusi in tre colpi. Il 29enne statunitense è ancora alla ricerca della prima vittoria sul circuito, nonostante sia un nome abbastanza frequente nelle prime posizioni. Per l’ex giocatore dell’università del Texas partenza a fuoco, con quattro birdie e un eagle nelle prime tredici buche. Pazzesca l’uscita dal bunker imbucata al par 5 della 13, ...