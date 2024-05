Tutte le illusioni del presidente Macron

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le prossime elezioni europee si prefigurano come una sconfitta per Emmanuel. Proprio lui che ha sempre cercato di essere un punto di riferimento a Bruxelles. Mentre sul fronte interno le cose non gli vanno meglio, tra crescita economica al palo e problemi di sicurezza in vista delle Olimpiadi. Rischiano di trasformarsi in uno strano scherzo del destino le prossime elezioni per Emmanuel, che si avvicina a grandi passi verso una sonora sconfitta proprio sul suo terreno di gioco prediletto. Quello dell’Unione europea, chimera delfrancese che fin dal primo giorno del mandato ha cercato di imprimere il suo marchio a Bruxelles senza ottenere i risultati sperati. Lo stesso esito che sembra attenderlo al voto del 9 giugno, dove Renaissance, il partito della maggioranza presidenziale, si presenta con l’eurodeputata ...