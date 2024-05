Il soft power di Mosca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 maggio 2024) Invadendo l’Ucraina, la Russia ha perso i mercati più ricchi del mondo e ha guadagnato consensi in Iran, Nord Corea, Eritrea e pochi altri. Non è stato un buon affare. Attilio Curto via email Gentile lettore, lei dimentica Cina, India, Pakistan, Sudafrica, Algeria, Brasile e molti altri Paesi che sono sostanzialmente schierati con la Russia. Inoltre dimentica che Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi, tradizionali alleati dell’Occidente, si rifiutano di applicare le sanzioni e commerciano liberamente con, concordando con lei le strategie dell’Opec per il mercato del petrolio. L’Arabia Saudita addirittura compra – sì, compra – il greggio russo, col pretesto che è più adatto del suo per gli usi industriali. Ovviamente il vero fine è di sostenere la Russia. Quanto ai mercati più ricchi del mondo, come lei li chiama, non saranno tali ancora a lungo, per lo meno ...