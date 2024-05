Leverano | Corsa contro la fame Giovedì prossimo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:16 MAGGIO 2024 ore 17:30 presso il Campo Sportivo di, l’Istituto Comprensivo Statale “Geremia Re” dicon il Patrocinio del Comune e del CONI Regionale organizza la «la», il progetto didattico internazionale gratuito di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà. E’ la tappa conclusiva di un percorso durato mesi che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’organizzazione «Azionela», che da 40 anni lottala malnutrizione infantile in 50 Paesi. Alla cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione sportiva presenzieranno i rappresentanti istituzionali del Comune di, il Sindaco ...

MANDURIA - Podismo, Pompeo Stano primo nella categoria SM65 della 6 Ore del Parco Mennula di Leverano - MANDURIA - Podismo, Pompeo Stano primo nella categoria SM65 della 6 Ore del Parco Mennula di leverano - L’atleta manduriano, tesserato per Apuliathletica, ha percorso 55 km e 400 metri in 6 ore Altra straordinaria performance atletica per Pompeo Stano, l’atleta manduriano tesserato per Apuliathletica. I ...