Precari a tempo indeterminato E chi si ammala rischia pure il posto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 maggio 2024) Li chiamano “Pony Express”. In realtà sono lavoratori veri e propri della STMicroelectronics,(l’ossimoro già dice tutto), che la multinazionale da 4,5 miliardi di fatturato annuo utilizza, fino a quando non sino. Allora li lascia a casa. STMicroelectronics produce microchip e in Italia impiega circa 13mila lavoratori tra gli stabilimenti di Agrate Brianza e Catania. Nelle cifre ufficiali non compare, però, questa settantina di lavoratori, tuttiin “staff leasing” (formalmente sono assunti ada Adecco e poi “girati” a Stm), alcuni anche da 8 anni, impiegati nello stabilimento di Agrate. A denunciare la loro condizione, un reportage di Sindacato.Tv, web tv della Uil regionale Lombardia, che La Notizia ha ...