Cosa succede se cade il governo Draghi: la guida alla crisi fino a mercoledì (salvo colpi di scena) (Di venerdì 15 luglio 2022) Il premier non sarebbe intenzionato a passare attraverso una verifica. L'ipotesi: Mattarella respinge di nuovo le sue dimissioni, scioglie le Camere e comunica la data delle elezioni. In questo caso Draghi rimarrebbe a Palazzo Chigi nel pieno dei suoi poteri

